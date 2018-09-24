Блинкова проиграла Якупович на турнире в Ташкенте, ведя 4:1 в третьем сете

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан). На старте соревнований она в трёх партиях уступила представительнице Словении Далиле Якупович, посеянной под восьмым номером, со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Блинкова дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 9 брейков. В третьем сете россиянка вела 4:1, но проиграла пять геймов подряд.



За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Якупович поспорит с победительницей поединка Марта Костюк (Украина) — Аранча Рус (Нидерланды).

Турнир завершится 29 сентября.