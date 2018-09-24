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Блинкова проиграла Якупович на турнире в Ташкенте, ведя 4:1 в третьем сете

Блинкова проиграла Якупович на турнире в Ташкенте, ведя 4:1 в третьем сете
Теннис / WTA

Российская теннисистка Анна Блинкова не смогла пробиться во второй круг турнира в Ташкенте (Узбекистан). На старте соревнований она в трёх партиях уступила представительнице Словении Далиле Якупович, посеянной под восьмым номером, со счётом 4:6, 7:5, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа 10 минут.

Блинкова дважды подала навылет, совершила 11 двойных ошибок и реализовала 8 из 16 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 9 брейков. В третьем сете россиянка вела 4:1, но проиграла пять геймов подряд.

За выход в четвертьфинал соревнований в столице Узбекистана Якупович поспорит с победительницей поединка Марта Костюк (Украина) — Аранча Рус (Нидерланды).

Турнир завершится 29 сентября.

24 сентября 2018 года, понедельник. 10:25 МСК
Ташкент. 1-й круг
Матч окончен
Анна Блинкова
Анна Блинкова
Россия
4:6
7:5
4:6
Далила Якупович
Далила Якупович
Словения
Потапова одержала волевую победу над Фёгель на старте турнира в Ташкенте
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