Борг: сборная Европы не отдаст Кубок Лэйвера в следующем году

Капитан сборной Европы на выставочном турнире Кубок Лэйвера легендарный шведский теннисист Бьорн Борг рассказал, что получил удовольствие от поездки в Чикаго, где проходили соревнования.

«Было очень весело, мы получили колоссальное удовольствие, собравшись вместе.

Знаете, это очень важно. Вы должны проводить время вместе за пределами корта, чтобы чувствовать единство, создать командный дух. На корте все становятся серьёзными, каждый понимаем, что от него требуется.

Следующий розыгрыш турнира будет проходить в Женеве (Швейцария). Мы не отдадим им кубок! Запомните мои слова, мы оставим его себе!», — приводит слова Бьорга пресс-служба турнира.

Напомним, что сборная Европы во второй раз обыграла сборную Мира. В этом году матч завершился со счётом 13:8.

В составе сборной Европы на Кубке Лэйвера—2018 на корт выходили Григор Димитров, Кайл Эдмунд, Давид Гоффен, Роджер Федерер, Новак Джокович и Александр Зверев.



В 2017 году сборная Европы победила соперника со счётом 15-9.