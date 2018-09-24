Квитова: к азиатской серии уже все устали, а мне эта часть сезона нравится

Чешская теннисистка Петра Квитова призналась, что очень рада началу азиатской серии турниров. Во втором круге соревнований в Ухане уроженка Биловца сыграет с представительницей Сербии Александрой Крунич.



«Когда я впервые сыграла в Ухане, то сразу же почувствовала себя здесь прекрасно. Конечно, мне нравится выступать в Азии, в Китае. Трудно объяснить почему. Мы играем здесь в конце сезона, когда все уже устали и испытывают какие-то трудности. Но мне эта часть сезона всегда очень нравилась. Наверное, это видно по моим результатам», — приводит слова Квитовой официальный сайт WTA-тура.

Петра является двукратной победительницей турнира в Ухане. В 2018 году она выиграла 5 турниров WTA в одиночном разряде.