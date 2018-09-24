Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кенин разгромила Се Шувэй в первом круге турнира в Ухане

Кенин разгромила Се Шувэй в первом круге турнира в Ухане
Теннис / WTA

Американская теннисистка Софья Кенин, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, в двух партиях разгромив представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 43 минуты.

Софья дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Кенин поспорит с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 11-м номером.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

24 сентября 2018 года, понедельник. 14:50 МСК
Ухань. 1-й круг
Матч окончен
Софья Кенин
Софья Кенин
США
6:1
6:1
 
Се Шувэй
Се Шувэй
28
Китайский Тайбэй
Вандевей снялась по ходу матча с Векич в первом круге турнира в Ухане
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент