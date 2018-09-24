Кенин разгромила Се Шувэй в первом круге турнира в Ухане

Американская теннисистка Софья Кенин, пробившаяся в основную сетку турнира в Ухане (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг, в двух партиях разгромив представительницу Китайского Тайбэя Се Шувэй со счётом 6:1, 6:1. Продолжительность противостояния составила 43 минуты.

Софья дважды подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 6 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Кенин поспорит с немкой Юлией Гёргес, посеянной под 11-м номером.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.