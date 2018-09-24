Ван Цян вышла во второй круг турнира в Ухане, где сыграет с Кар. Плишковой

Китайская теннисистка Ван Цян, получившая «уайлд-кард» от организаторов турнира в Ухане (Китай), вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Греции Марию Саккари со счётом 7:5, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Ван Цян 1 раз подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 4 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований в Ухане Ван Цян, на минувшей неделе выигравшая турнир в Гуанчжоу, поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под восьмым номером.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.