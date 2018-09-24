Рамос-Виньолас отыграл два матчбола и одолел Сеппи на старте турнира в Шэньчжэне

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас пробился во второй круг турнира в Шэньчжэне (Китай), в трёх партиях обыграв представителя Италии Андреаса Сеппи, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 53 минуты.

Рамос-Виньолас 10 раз подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету его соперника 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 2 брейка. Во втором сете испанец отыграл два матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне Рамос-Виньолас поспорит с сербом Виктором Троицки.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.