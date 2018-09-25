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Возняцки, Пуиг и Контавейт вышли в третий круг турнира в Ухане

Возняцки, Пуиг и Контавейт вышли в третий круг турнира в Ухане
Теннис / WTA

Датская теннисистка Каролина Возняцки, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под вторым номером, вышла в третий круг, обыграв представительницу Швеции Ребекку Петерсон, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 9 брейк-пойнтов. На счету Ребекки 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в четвертьфинал соревнований Возняцки поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг (Q), которая победила Александру Саснович из Беларуси со счётом 6:2, 6:2.

Ухань. Женщины. Второй круг
Анетт Контавейт (Эстония) — Донна Векич (Хорватия) — 6:2, 6:4.

25 сентября 2018 года, вторник. 06:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Ребекка Петерсон
Ребекка Петерсон
Швеция
4:6
1:6
 
Каролина Возняцки
Каролина Возняцки
2
Дания
25 сентября 2018 года, вторник. 06:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Александра Саснович
Александра Саснович
Беларусь
2:6
2:6
 
Моника Пуиг
Моника Пуиг
Пуэрто-Рико
25 сентября 2018 года, вторник. 06:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Донна Векич
Донна Векич
Хорватия
2:6
4:6
 
Анетт Контавейт
Анетт Контавейт
27
Эстония
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