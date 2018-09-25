Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Кис снялась по ходу матча с Кербер во втором круге турнира в Ухане

Кис снялась по ходу матча с Кербер во втором круге турнира в Ухане
Теннис / WTA

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, вышла в 1/8 финала. Её соперница по матчу второго круга — американка Мэдисон Кис — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 1:4. Теннисистки провели на корте 52 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету американки 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Кербер поспорит с победительницей поединка Чжэн Сайсай (Китай, WC) — Эшли Барти (Австралия, 16).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

25 сентября 2018 года, вторник. 07:30 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Анжелика Кербер
Анжелика Кербер
3
Германия
6:0
4:1
Rt
 
Мэдисон Кис
Мэдисон Кис
18
США
Кис и Голубич вышли во 2-й круг в Ухане, соперницей Касаткиной будет Сиюй Ван
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент