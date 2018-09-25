Кис снялась по ходу матча с Кербер во втором круге турнира в Ухане

Немецкая теннисистка Анжелика Кербер, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под третьим номером, вышла в 1/8 финала. Её соперница по матчу второго круга — американка Мэдисон Кис — отказалась от продолжения борьбы при счёте 0:6, 1:4. Теннисистки провели на корте 52 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. На счету американки 1 двойная ошибка и ни одного брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Ухане Кербер поспорит с победительницей поединка Чжэн Сайсай (Китай, WC) — Эшли Барти (Австралия, 16).

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. Действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.