Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Теннис /

Донской уступил Эбдену на старте турнира в Чэнду

Донской уступил Эбдену на старте турнира в Чэнду
Теннис / ATP

Российский теннисист Евгений Донской завершил свои выступления на соревнованиях в Чэнду, в трёх партиях уступив представителю Австралии Мэттью Эбдену (6) – 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут.

Победитель встречи 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Донского 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Ни эйсами, ни двойными ошибками россиянин не отличился.

Следующим соперником шестой ракетки соревнований станет победитель пары Пранджеш Гуннесваран (Индия) – Маттео Берреттини (Италия).

Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.

25 сентября 2018 года, вторник. 11:30 МСК
Чэнду. 1-й круг
Матч окончен
Евгений Донской
Евгений Донской
85
Россия
3:6
4:6
 
Мэттью Эбден
Мэттью Эбден
47
Австралия
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент