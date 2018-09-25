Донской уступил Эбдену на старте турнира в Чэнду

Российский теннисист Евгений Донской завершил свои выступления на соревнованиях в Чэнду, в трёх партиях уступив представителю Австралии Мэттью Эбдену (6) – 3:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут.



Победитель встречи 8 раз подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Донского 1 реализованный брейк-пойнт из 4. Ни эйсами, ни двойными ошибками россиянин не отличился.



Следующим соперником шестой ракетки соревнований станет победитель пары Пранджеш Гуннесваран (Индия) – Маттео Берреттини (Италия).



Турнир в Чэнду с призовым фондом $ 1 070 040 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Узбекистана Денис Истомин.