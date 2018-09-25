Лацко снялся с матча против Макдональда в Шэньчжэне, уступив 11 геймов подряд

Американский теннисист Маккензи Макдональд, вышел во второй круг соревнований в Шэньчжэне на отказе своего соперника из Словакии Лукаша Лацко. Словак снялся с матча, уступив 11 геймов подряд после победы в первом сете со счётом 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 45 минут.



Макдональд 2 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 6 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 6 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 4.



За выход в четвертьфинал соревнований Макдональд поспорит с победителем пары Алекс де Минор (Австралия, 7) – Юити Сугита (Япония).



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен.