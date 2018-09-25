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Вердаско вышел во второй круг в Шэньчжэне, отдав сопернику пять геймов

Вердаско вышел во второй круг в Шэньчжэне, отдав сопернику пять геймов
Теннис / ATP

Испанский теннисист Фернандо Вердаско легко преодолел первый раунд соревнований в Шэньчжэне (Китай), обыграв в двух сетах Джейсона Джунга из Тайваня — 6:3, 6:2.

Спортсмены провели на корте 1 час 12 минут. За это время Вердаско выполнил 6 эйсов, ни разу не ошибся на подаче и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. Его соперник дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и не сделал ни одного брейка.

Во втором круге Вердаско, посеянный под пятым номером, сразится с представителем Японии Таро Дэниэлем.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $ 733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

25 сентября 2018 года, вторник. 18:25 МСК
Шэньчжэнь. 1-й круг
Матч окончен
Джейсон Джунг
Джейсон Джунг
122
Китайский Тайбэй
3:6
2:6
 
Фернандо Вердаско
Фернандо Вердаско
28
Испания
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