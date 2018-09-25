Синякова: мы почти всё время играем с Гарсией по три сета

Чешская теннисистка Катержина Синякова прокомментировала свою победу в Ухане (Китай) над прошлогодней чемпионкой турнира, француженкой Каролин Гарсией, со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 7:6 (7:4).

«Это был затяжной матч, я рада, что смогла выиграть. Я уже встречалась с Гарсией несколько раз, и почти всё время мы играем по три сета. Ожидала тяжёлого поединка. У меня было много взлётов и падений. Я пыталась сражаться и счастлива, что это получилось», — цитирует Синякову официальный сайт WTA.



В третьем круге соревнований соперницей Синяковой станет испанка Гарбинье Мугуруса.



«Конечно, Мугуруса — серьёзный соперник, но думаю, что на таких турнирах нет простых матчей. Я постараюсь максимально сосредоточиться и показать свой лучший теннис», — добавила 22-летняя спортсменка.