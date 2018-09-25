Халеп: спину зажало так, что я не могла двигаться

Румынская теннисистка Симона Халеп пожаловалась на боли в спине после поражения от Доминики Цибулковой из Словакии в матче второго круга турнира в Ухане (Китай). Первая ракетка мира пока не знает, сколько времени ей потребуется на восстановление.

«В начале мне было тяжело играть, потому что моя спина была зажата. Я знала об этом заранее, мы обсуждали это вместе с командой. В таких ситуациях обычно снимаются, но я не хотела и вообще не люблю так делать. В ходе матча я заставляла себя играть всё лучше и лучше.



Я люблю играть. Я приехала сюда, чтобы бороться до последнего. Во втором сете я была близка к победе, так что этот матч может придать мне уверенности. Мне грустно, что эта травма появилась на ровном месте. Посмотрим, что произойдёт через несколько дней.



Во время тренировочного сета с Петрой Квитовой я выполнила форхенд. Спину зажало так, что я не могла двигаться. Я весь день находилась в постели, пыталась лечиться и делать упраженения, однако мне не хватило времени на восстановление», — приводит слова Халеп официальный сайт WTA.