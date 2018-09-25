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Цибулкова на турнире в Ухане в двух сетах победила Халеп и вышла на Касаткину

Цибулкова на турнире в Ухане в двух сетах победила Халеп и вышла на Касаткину
Теннис / WTA

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп во втором круге соревнований в Ухане (Китай) неожиданно уступила словацкой теннисистке Доминике Цибулковой со счётом 0:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 3 брейка. Её соперница не выполнила ни одного эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейков из 8. Ранее стало известно, что накануне матча Халеп получила травму спины.

За выход в четвертьфинал Цибулкова сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 13-м номером.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Его действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия.

25 сентября 2018 года, вторник. 18:00 МСК
Ухань. 2-й круг
Матч окончен
Симона Халеп
Симона Халеп
1
Румыния
0:6
5:7
 
Доминика Цибулкова
Доминика Цибулкова
Словакия
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