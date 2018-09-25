Цибулкова на турнире в Ухане в двух сетах победила Халеп и вышла на Касаткину

Первая ракетка мира румынка Симона Халеп во втором круге соревнований в Ухане (Китай) неожиданно уступила словацкой теннисистке Доминике Цибулковой со счётом 0:6, 5:7. Продолжительность противостояния составила 1 час 25 минут.

Победительница Открытого чемпионата Франции 2018 года дважды подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и сделала 3 брейка. Её соперница не выполнила ни одного эйса, 7 раз ошиблась на подаче и реализовала 7 брейков из 8. Ранее стало известно, что накануне матча Халеп получила травму спины.

За выход в четвертьфинал Цибулкова сразится с россиянкой Дарьей Касаткиной, посеянной под 13-м номером.

Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. Его действующей победительницей является француженка Каролин Гарсия.