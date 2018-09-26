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С. Уильямс объявила о досрочном завершении сезона

С. Уильямс объявила о досрочном завершении сезона
Теннис / WTA

Американка Серена Уильямс решила сняться с турнира в Пекине (Китай), который пройдёт с 29 сентября по 7 октября.

36-летняя спортсменка досрочно завершила нынешний сезон с показателями 18 побед и 6 поражений. Эту информацию в своём «твиттере» разместил тренер титулованной теннисистки Патрик Муратоглу. Таким образом, в основной сетке Открытого чемпионата Китая сможет выступить россиянка Екатерина Макарова.

В 2018 году последним турниром, в котором Уильямс приняла участие, был US Open. Серена дошла до финала, где в двух сетах уступила японке Наоми Осаке. Решающий матч был омрачён судейским скандалом. Американка осталась недовольна решением арбитра лишить её очков за подсказку тренера и поломанную ракетку. В результате она назвала рефери сексистом и вором.

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