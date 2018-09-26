Рамос-Виньолас – первый четвертьфиналист турнира в Шэньчжэне

Испанский теннисист Альберт Рамос-Виньолас, вышел в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне, в трёх партиях обыграв представителя Сербии Виктора Троицки – 7:6 (7:4), 4:6, 7:6 (7:3). Продолжительность противостояния составила 2 часа 40 минут.



Рамос-Виньолас 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 15 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.



За выход в полуфинал соревнований Шаповалов испанец поспорит с победителем пары Пьер-Юг Эрбер (Франция) – Стефанос Циципас (Греция, 2).



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.