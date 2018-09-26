Эрбер обыграл Циципаса и вышел в 1/4 финала в Шэньчжэне

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер вышел в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне в двух партиях обыграв второго сеяного из Греции Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.



Эрбер 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.



За выход в полуфинал соревнований Пьер-Юг Эрбер поспорит с испанским теннисистом Альбертом Рамосом-Виньоласом.



Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.



Все в сад! Теннисисты дружно отправились в Китай за очками На последней неделе сентября набирает силу азиатская серия турниров. Женщины играют в Ухане и Ташкенте, мужчины – в Чэнду и Шэньчжэне.