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Эрбер обыграл Циципаса и вышел в 1/4 финала в Шэньчжэне

Эрбер обыграл Циципаса и вышел в 1/4 финала в Шэньчжэне
Теннис / ATP

Французский теннисист Пьер-Юг Эрбер вышел в четвертьфинал соревнований в Шэньчжэне в двух партиях обыграв второго сеяного из Греции Стефаноса Циципаса – 6:3, 7:6 (7:4). Продолжительность противостояния составила 1 час 43 минуты.

Эрбер 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету его соперника 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 2.

За выход в полуфинал соревнований Пьер-Юг Эрбер поспорит с испанским теннисистом Альбертом Рамосом-Виньоласом.

Турнир в Шэньчжэне с призовым фондом $733 655 завершится 30 сентября. В 2017 году победителем этих соревнований стал представитель Бельгии Давид Гоффен. В нынешнем розыгрыше турнира он получил первый номер посева.

26 сентября 2018 года, среда. 13:05 МСК
Шэньчжэнь. 2-й круг
Матч окончен
Пьер-Юг Эрбер
Пьер-Юг Эрбер
67
Франция
6:3
   7
7:6
4   
 
Стефанос Циципас
Стефанос Циципас
15
Греция
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