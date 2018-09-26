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Россия сыграет со сборной Швейцарии в квалификации Кубка Дэвиса

Россия сыграет со сборной Швейцарии в квалификации Кубка Дэвиса
Теннис / ATP

Состоялась жеребьёвка квалификации Кубка Дэвиса – 2019. Сборная России сыграет в квалификации с командой Швейцарии, сообщает пресс-служба турнира.

Победители 12 квалификационных пар попадут в основную сетку турнира, куда путёвки уже получили 4 полуфиналиста турнира 2018 года – Хорватия, Франция, Испания, США. Также к ним присоединятся сборные Аргентины и Великобритании, получившие «уайлд-кард». Проигравшие примут участие в турнире в зональных группах.

Квалификационные матчи будут включать пять поединков: четыре – в одиночном разряде и ещё один в парном. Все матчи будут проходить в трёхсетовом формате. Квалификационные игры состоятся 1 и 2 февраля 2019 года.

Все пары квалификации

Бразилия – Бельгия
Узбекистан – Сербия
Австралия – Босния и Герцеговина
Индия – Италия
Германия – Венгрия
Швейцария – Россия
Казахстан – представитель Европы / Африки (ещё не определён)
Чехия – Нидерланды
Колумбия – Швеция
Австрия – Чили
Канада – представитель Европы / Африки (ещё не определён)
Китай — Япония

Аргентина и Великобритания – обладатели «уайлд-кард» на Кубок Дэвиса – 2019
Источник: Davis Cup Сообщить об ошибке
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