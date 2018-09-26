Россия сыграет со сборной Швейцарии в квалификации Кубка Дэвиса

Состоялась жеребьёвка квалификации Кубка Дэвиса – 2019. Сборная России сыграет в квалификации с командой Швейцарии, сообщает пресс-служба турнира.

Победители 12 квалификационных пар попадут в основную сетку турнира, куда путёвки уже получили 4 полуфиналиста турнира 2018 года – Хорватия, Франция, Испания, США. Также к ним присоединятся сборные Аргентины и Великобритании, получившие «уайлд-кард». Проигравшие примут участие в турнире в зональных группах.

Квалификационные матчи будут включать пять поединков: четыре – в одиночном разряде и ещё один в парном. Все матчи будут проходить в трёхсетовом формате. Квалификационные игры состоятся 1 и 2 февраля 2019 года.

Все пары квалификации

Бразилия – Бельгия

Узбекистан – Сербия

Австралия – Босния и Герцеговина

Индия – Италия

Германия – Венгрия

Швейцария – Россия

Казахстан – представитель Европы / Африки (ещё не определён)

Чехия – Нидерланды

Колумбия – Швеция

Австрия – Чили

Канада – представитель Европы / Африки (ещё не определён)

Китай — Япония