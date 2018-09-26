Синякова не пустила Мугурусу в четвертьфинал турнира в Ухане

14-я ракетка мира испанка Гарбинье Мугуруса в третьем круге турнира в Ухане (Китай) уступила чешке Катержине Синяковой в двух сетах. Итоговый счёт матча – 7:6 (7:3), 7:6 (7:1) в пользу представительницы Чехии.

Матч продолжался 2 часа и 8 минут. Мугуруса сделала 6 эйсов, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов. Её соперница 2 раза подавала навылет, взяла 7 брейков и допустила 3 двойные ошибки.

В четвертьфинале турнира в Ухане соперницей Синяковой, пробившейся в основную сетку через квалификацию, станет представительница Эстонии Анетт Контавейт. Матч Контавейт – Синякова состоится 27 сентября в 15:00 по московскому времени.

Призовой фонд турнира в Ухане превышает $ 1,7 млн. Соревнования проводятся на харде.