Халеп: было обидно проиграть на US Open уже через час после старта турнира

Первая ракетка мира из Румынии Симона Халеп рассказала, как справлялась с ранним вылетом из Открытого чемпионата США.



«В последнее время я серьёзно улучшилась во многих аспектах. После вылета с Открытого чемпионата США я не плакала, мне просто было обидно. Было обидно покинуть такой большой турнир уже через час после его старта.



Тем не менее, я многому учусь в такие моменты. Теперь мне известно, что случиться может всё, что угодно и я к этому готова», – цитирует Халеп Tennis World USA.



Симона покинула розыгрыш US Open одной из первых. Свой матч первого запуска в первый игровой день она проиграла эстонке Кайе Канепи за 1 час и 17 минут.

Следующий турнир для румынки так же завершился в первом круге. На соревнованиях в Ухане она уступила словачке Доминике Цибулковой.