Барти: конечно, было бы лучше победить Павлюченкову в двух сетах

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на турнире в Ухане (Китай) под 16-м номером, поделилась впечатлениями от выхода в полуфинал. В четвертьфинале она обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову со счётом 6:2, 5:7, 6:4.

«Приятно, что мне удалось практически повторить прошлогодний результат. Ты знаешь, что в прошлом году успешно выступила здесь, и это придаёт уверенности. Ты можешь играть свободнее. В последних матчах я действовала именно так. Очень рада, что смогла выйти в ещё один полуфинал.

У меня были шансы во втором сете, но я их упустила. Рада, что использовала свои шансы в третьей партии. Хотя, конечно, было бы лучше победить в двух сетах. Анастасия неожиданно для меня использовала несколько тактик. Но нам обеим требовалось адаптироваться к игре друг друга.

Я довольна своей игрой в большинстве геймов на подаче и тем, что навязывала борьбу на приёме. Я получаю удовольствие от игры, когда действую свободно и креативно. Думаю, игра каждой теннисистки уникальна. Конечно, есть некоторые похожие черты, но любой человек уникален. У всех свои предпочтения. Лучше всего я играю, когда хочу здорово провести время на корте и пытаюсь быть креативной", — цитирует Барти официальный сайт тура.

Турнир с призовым фондом $2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх партиях обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Барти: матч с Павлюченковой мог закончиться и по-другому, мне повезло