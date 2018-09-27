Маррей: я смог использовать проблемы Гоффена с подачей

Британский теннисист Энди Маррей прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне (Китай). Во втором круге турнира Маррей обыграл бельгийца Давида Гоффена со счётом 6:3, 6:4. Гоффен сложил полномочия действующего чемпиона турнира.

«Я знаю, что у Давида были небольшие проблемы с подачей из-за плеча. Он испытывает дискомфорт уже в течение последних полутора месяцев. Поэтому мне удалось принимать его подачу, оказывать давление. Я сам хорошо подавал», — приводит слова Маррея пресс-служба ATP.

Следующим соперником 31-летнего Маррея станет победитель матча Таро Дэниэл (Япония) – Фернандо Вердаско (Испания). Отметим, что Маррей впервые, вернувшись на корт после травмы, вышел в четвертьфинал турнира ATP.