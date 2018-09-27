Южный: из всех представителей Next Gen больше всего нравится игра Шаповалова

Российский теннисист Михаил Южный, завершивший карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, поделился мнением об игре представителей молодого поколения, которое называют Next Gen. Южный также назвал теннисиста, чья игра ему импонирует больше всего.

«Каждый из молодых игроков обладает своими особенностями. Отмечу Александра Зверева, Стефаноса Циципаса, Дениса Шаповалова и россиян – Даниила Медведева, Карена Хачанова и Андрея Рублёва.

Зверев уже демонстрирует хорошие результаты. Но мне больше всего нравится игровой стиль Шаповалова. Он отличается от игры тех, кого я назвал выше. Все они играют примерно в одном стиле: кто-то лучше подаёт, кто-то допускает меньше невынужденных ошибок.

Но смотреть на игру Дениса интересно. К тому же он левша», — приводит слова Южного Tennis World USA.