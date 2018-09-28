Павлюченкова сыграет со Стивенс, Макарова — с Мугурусой на турнире в Пекине

Состоялась жеребьёвка женского турнира в Пекине (Китай). Первый номер посева получила румынка Симона Халеп. Она стартует матчем с победительницей квалификации. Датчанка Каролина Возняцки (2) встретится с представительницей Швейцарии Белиндой Бенчич. Немка Анжелика Кербер (3) сразится с француженкой Кристиной Младенович.

Француженка Каролин Гарсия (4) сыграет с китаянкой Ван Яфань (WC), чешка Петра Квитова (5) — с австралийкой Дарьей Гавриловой.

Полуфиналистки турнира в Ухане — австралийка Эшли Барти, китаянка Ван Цян, эстонка Анетт Контавейт и представительница Беларуси Арина Соболенко — вступят в борьбу со второго круга.

Россиянка Анастасия Павлюченкова стартует матчем с американкой Слоан Стивенс (9), Екатерина Макарова сыграет с испанкой Гарбинье Мугурусой (14), Дарья Касаткина (13) — с немкой Лаурой Зигемунд.

28 сентября в Пекине стартовали матчи квалификации. Турнир завершится 7 октября.

В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).