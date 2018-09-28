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Барти: моя цель на сезон – закрепиться в топ-20 рейтинга WTA

Барти: моя цель на сезон – закрепиться в топ-20 рейтинга WTA
Теннис / WTA

Австралийская теннисистка Эшли Барти прокомментировала свои результаты в текущем сезоне.

«Перед сезоном я поставила себе цель – закрепиться в топ-20 мирового рейтинга. Сейчас я чувствую, что мне это удалось – моя игра доказывает, что я крепко держусь в двадцатке.

Очевидно, мне бы хотелось войти в топ-10, но осознание того, что на протяжении года я двигаюсь в правильном направлении на данный момент для меня важнее», – цитирует Барти Tennis World USA.

На продолжающемся турнире в Ухане (Китай) австралийка посеяна под 16-м номером. Барти удалось пробиться в полуфинал, где она встретится с теннисисткой из Беларуси Ариной Соболенко.

В данный момент 22-летняя теннисистка располагается на 17-й строчке в мировом рейтинге WTA.

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