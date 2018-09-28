Соболенко: я не ожидала, что смогу сыграть на таком уровне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от выхода в финал турнира в Ухане (Китай). В полуфинале она в двух партиях обыграла представительницу Австралии Эшли Барти, посеянную под 16-м номером, со счётом 7:6 (7:2), 6:4.

«Я не ожидала, что смогу сыграть на таком уровне. Я так рада, что демонстрирую игру такого качества. Сейчас мне по-настоящему нравится бороться. Наверное, поэтому всё получается так быстро.

В начале матча я не чувствовала своей подачи. Барти же подавала здорово. Я вообще не знала, что делать на корте. Когда терять мне стало нечего и Эшли повела 5:3, я наконец заиграла отлично. Мне правда было нечего терять.

Раньше, когда я уступала с брейком, я бы начинала сходить с ума и проиграла бы гейма три подряд. Теперь я знаю, как нужно играть, если проигрываю гейм на своей подаче. Я могу сделать обратный брейк и не один. Я стараюсь найти путь вернуться в игру. Пожалуй, опыта у меня стало больше", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

В финале Арина сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.

«Завтра у меня будет шанс завоевать ещё один титул. Надеюсь, я смогу выйти на корт, не нервничая. Я просто постараюсь показать свою лучшею игру и насладиться матчем.

Контавейт — очень агрессивная теннисистка. Сегодня она выполнила немало ударов навылет по линии. Она производила невероятное впечатление, играла очень мощно. У Анетт отличная подача. В целом она очень хорошая теннисистка. Конечно, если она вышла в финал, то является великолепным игроком. Матч точно будет непростым", — сказала Соболенко.

Соболенко победила Барти и сыграет с Контавейт в финале турнира в Ухане