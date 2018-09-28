Соболенко победила Барти и сыграет с Контавейт в финале турнира в Ухане

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в финал турнира в Ухане (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Австралии Эшли Барти, посеянную под 16-м номером, со счётом 7:6 (7:2), 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.



Арина 9 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 2 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 5 эйсов, 4 двойные ошибки и 1 брейк.



В финале соревнований в Ухане 20-летняя уроженка Минска, занимающая 20-ю строчку в рейтинге WTA, сыграет с эстонкой Анетт Контавейт.



Турнир с призовым фондом $ 2 746 000 завершится 29 сентября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия в трёх сетах обыграла Барти со счётом 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.

Соболенко: не знаю, почему так хорошо играю в Китае. Может, из-за жареного риса