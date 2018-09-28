Маррей не смог выйти в полуфинал турнира в Шэньчжэне, уступив Вердаско

Британский теннисист Энди Маррей не смог пробиться в полуфинал турнира в Шэньчжэне. 31-летний Маррей в двух сетах уступил испанцу Фернандо Вердаско со счётом 4:6, 4:6.

Матч продлился 1 час и 39 минут. 28-я ракетка мира Вердаско сделал 11 эйсов, допустил 4 двойные ошибки и реализовал 3 из 7 брейк-пойнтов. Его соперник, занимающий 28-е место в рейтинге ATP, 5 раз подавал навылет, сделал 1 брейк и допустил 1 двойную ошибку. Ранее Вердаско и Маррей встречались 15 раз. Испанец выиграл лишь 2 матча, в 13 случаях побеждал Маррей.

В полуфинале турнира в Шэньчжэне соперником Вердаско станет Йосихито Нисиока, обыгравший в четвертьфинале британца Кэмерона Норри.