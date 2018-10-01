Федерер рассказал, когда задумывался об уходе из тенниса

Бывшая первая ракетка мира швейцарский теннисист Роджер Федерер признался, что в его карьере был момент, когда он задумался об уходе из тенниса.

«Наверное, в карьере каждого игрока был период, когда ему хотелось попробовать что-то другое, перестать участвовать в турнирах из-за большого количества поражений, усталости или каких-то других причин.

У меня тоже был такой период. Однажды я серьёзно задумывался об уходе. Кажется, это было в 1999 году. Я тогда был близок к тому, чтобы войти в первую сотню рейтинга ATP, но застрял на 120-й позиции на шесть месяцев. Я был недостаточно хорош, чтобы подняться выше. Мне было очень тяжело это осознавать.

Но я продолжил упорно работать. Результаты пришли не сразу, но зато потом я насладился своими победами вдвойне.

Сейчас, когда я смотрю назад, думаю, что за ерунда? Почему я тогда не получал удовольствие от тенниса? Неужели нужно выиграть Уимблдон или какой-то другой турнир «Большого шлема», чтобы осознать, какое удовольствие приносит теннис?

Какой момент в карьере был особенным? Наверное, когда на Олимпийских играх 2004 года в Афинах я нёс флаг Швейцарии. Другие спортсмены из нашей страны хотели сфотографироваться со мной. Я тогда испытывал гордость. Тогда я был сильно удивлён, что меня назначали знаменосцем», — цитирует Федерера Tennis World USA.