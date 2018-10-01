Донской опустился на 87-ю строчку в рейтинге ATP

В обновлённом рейтинге ATP от 1 октября российский теннисист Евгений Донской опустился на 87-ю строчку. В первой десятке изменений не произошло.
Рейтинг ATP. 1 октября
1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) – 8760.
2 (2). Роджер Федерер (Швейцария) – 6900.
3 (3). Новак Джокович (Сербия) — 6445.
4 (4). Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина) — 5980.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 4890.
6 (6). Марин Чилич (Хорватия) – 4715.
7 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825.
8 (8). Григор Димитров (Болгария) — 3755.
9 (9). Кевин Андерсон (ЮАР) — 3595.
10 (10). Джон Иснер (США) — 3470.
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24 (24). Карен Хачанов (Россия) — 1605...
32 (32). Даниил Медведев (Россия) — 1287...
68 (68). Андрей Рублёв (Россия) — 795...
87 (85). Евгений Донской (Россия) — 673.
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