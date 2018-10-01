Стивенс: размышления об Итоговом чемпионате вызывают стресс

Американская теннисистка Слоан Стивенс, пробившаяся во второй круг турнира в Пекине (Китай), призналась, что старается не думать о возможном попадании на Итоговый чемпионат WTA. В первом круге Стивенс нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:4.

«Я думаю только о предстоящем поединке и не заглядываю далеко вперёд. Если думать об Итоговом чемпионате, это вызывает стресс. Я сосредоточена только на текущем турнире, а дальше будет видно», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.

Соперницей Стивенс по второму кругу турнира в Пекине станет китаянка Чжэн Сайсай, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.

В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия победила румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).