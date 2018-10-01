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Стивенс: размышления об Итоговом чемпионате вызывают стресс

Стивенс: размышления об Итоговом чемпионате вызывают стресс
Теннис / WTA

Американская теннисистка Слоан Стивенс, пробившаяся во второй круг турнира в Пекине (Китай), призналась, что старается не думать о возможном попадании на Итоговый чемпионат WTA. В первом круге Стивенс нанесла поражение россиянке Анастасии Павлюченковой со счётом 6:7 (8:10), 6:4, 6:4.

«Я думаю только о предстоящем поединке и не заглядываю далеко вперёд. Если думать об Итоговом чемпионате, это вызывает стресс. Я сосредоточена только на текущем турнире, а дальше будет видно», — приводит слова Стивенс официальный сайт тура.

Соперницей Стивенс по второму кругу турнира в Пекине станет китаянка Чжэн Сайсай, которая обыграла украинку Даяну Ястремскую.

В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия победила румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

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На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.
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