Рублёв и Зверев уступили на турнире в Пекине дель Потро и Майеру

Россиянин Андрей Рублёв и немец Александр Зверев не сумели пробиться во второй круг турнира в Пекине (Китай) в парном разряде. Рублёв и Зверев потерпели поражение от аргентинцев Хуана-Мартина дель Потро и Леонардо Майера. Матч завершился со счётом 6:2, 3:6, 11:9 в пользу аргентинского дуэта.

Продолжительность матча составила 1 час и 19 минут. Рублёв и Зверев сделали 3 эйса, реализовали 4 брейк-пойнта и допустили 8 двойных ошибок. Их соперники 1 раз подали навылет, сделали 4 брейка и допустили 3 двойные ошибки.

Соперниками дель Потро и Майера во втором круге турнира станет победитель пары Руньхао Хуа/Чжан Чжичжэнь (Китай) – Иван Додиг/Никола Мектич (Хорватия). Призовой фонд турнира в Пекине составляет $ 3,4 млн.