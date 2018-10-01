Чорич не сумел преодолеть первый круг турнира в Пекине

Хорватский теннисист Борна Чорич потерпел поражение на старте турнира в Пекине (Китай). В матче первого круга седьмой номер посева уступил в трёх сетах испанцу Фелисьяно Лопесу со счётом 5:7, 7:5, 5:7.

Продолжительность матча составила 2 часа и 45 минут. Лопес сделал 19 эйсов, реализовал 4 брейк-пойнта и допустил 6 двойных ошибок. Занимающий 18-е место в рейтинге ATP Чорич сделал 5 эйсов, 3 брейка и допустил 4 двойные ошибки. Ранее соперники встречались друг с другом лишь однажды. Тогда победу также одержал представитель Испании.

Соперником Чорича во втором круге станет победитель матча Миша Зверев (Германия) – Филип Краинович (Сербия). Этот матч состоится 2 октября. Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 3,4 млн.