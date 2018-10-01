Томич рассказал, как ему удалось отыграть матчболы в финале турнира в Чэнду

Австралийский теннисист Бернард Томич поделился впечатлениями от победы в финале турнира в Чэнду (Китай) над итальянцем Фабио Фоньини со счётом 6:1, 3:6, 7:6 (9:7). Томичу удалось отыграть четыре матчбола.

«При счёте 6:3 на тай-брейке Фоньини совершил двойную ошибку, а затем корт стал более скользким. Мы оба согласились продолжить игру. Во время моих матчей в квалификации и в первом круге корт уже был скользким, я был готов, поэтому стал по-другому готовиться к приёму подачи. Это позволило мне сделать счёт 5:6, а потом мне повезло с попаданием в трос. Эта победа — огромный успех для меня», — цитирует Томича официальный сайт тура.

За свою карьеру 25-летний уроженец Штутгарта выиграл четыре турнира ATP в одиночном разряде.