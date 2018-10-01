Фоньини: пришёл мой черёд чувствовать себе невезучим

Итальянский теннисист Фабио Фоньини прокомментировал своё поражение в финале турнира в Чэнду (Китай) от представителя Австралии Бернарда Томича со счётом 1:6, 6:3, 6:7 (7:9). 31-летний уроженец Сан-Ремо не реализовал четыре матчбола.

«Пришёл мой черёд чувствовать себе невезучим. В целом я хорошо выступаю в этом сезоне. Я провёл отличную неделю, но, конечно, расстроен тем, что проиграл, имея четыре матчбола. Томич — молодец, но и я боролся до конца», — приводит слова Фоньини официальный сайт тура.

В нынешнем сезоне Фоньини выиграл три турнира ATP в одиночном разряде — в Лос-Кабосе, Бостаде и Сан-Паулу. В рейтинге ATP от 1 октября Фабио располагается на 13-й позиции. Всего за карьеру он выиграл восемь турниров ATP.