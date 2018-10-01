Осака в двух сетах победила Дияс в первом круге турнира в Пекине

Японская теннисистка Наоми Осака, посеянная на турнире в Пекине (Китай) под восьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 7 минут.

Действующая победительница Открытого чемпионата США 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету Зарины 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в третий круг соревнований в Пекине Осака поспорит с американской теннисисткой Даниэль Коллинз.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале француженка Каролин Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).