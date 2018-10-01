На американском телешоу высмеяли поведение Серены Уильямс в финале US Open

На популярном американском телевизионном шоу Saturday Night Live высмеяли поведение американки Серены Уильямс в финале Открытого чемпионата США с японкой Наоми Осакой.

Встреча завершилась скандалом. Арбитр на вышке Карлос Рамос снял гейм с Уильямс во втором сете. Уроженка Сагинау сперва получила первое предупреждение за подсказку с трибуны тренера Патрика Муратоглу. Затем, проиграв пятый гейм второй партии, американка была наказана штрафным очком за сломанную о корт ракетку. При счёте 4:3 Серена подошла к судейской вышке и высказала всё, что думает об арбитре, из-за чего была лишена гейма за оскорбление судьи.

В частности, Серена говорила, что не является обманщицей (по-английски — chеater). В шоу Saturday Night Live актриса, изображающая Уильямс, появляется в кадре, когда ведущий начинает говорить о гепардах (cheetah). «Серена» начинает требовать извинения у ведущего, как теннисистка в финале US Open у арбитра, а также называет его вором и угрожает тем, что тот больше никогда не будет работать ведущим новостей.

Видео доступно в «твиттере» Saturday Night Live.