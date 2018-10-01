37-летний Лопес в своём последнем сезоне в третий раз одолел соперника из топ-20

Испанец Фелисьяно Лопес успешно стартовал на турнире в Пекине (Китай), где в трёх сетах обыграл хорватского теннисиста Борну Чорича со счётом 7:5, 5:7, 7:5. Ранее соперники встречались друг с другом лишь однажды. Тогда победу также одержал представитель Испании.

37-летний спортсмен, проводящий свой последний сезон, в первом сете проигрывал 2:5, но смог выиграть, а в десятом гейме решающей партии отыграл у 21-летнего Чорича три матчбола и одержал 19-ю победу в 2018 году. Таким образом, 71-я ракетка мира взял верх над соперником из топ-20 третий раз в сезоне.

Во втором круге соревнований Лопес встретится с победителем пары Миша Зверев (Германия) – Филип Краинович (Сербия). Призовой фонд Открытого чемпионата Китая превышает $ 3,4 млн.