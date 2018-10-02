Чеккинато добыл волевую победу над Багдатисом на старте турнира в Пекине

Итальянский теннисист Марко Чеккинато (8) пробился во второй круг турнира в Пекине (Китай), в трёх партиях обыграв представителя Кипра Маркоса Багдатиса – 1:6, 6:4, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час и 49 минут.



Победитель матча 3 раза подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 2 из 4 брейк-пойнтов. На счету его соперника 7 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



За выход в четвертьфинал соревнований восьмой номер посева поспорит с представителем Венгрии Мартоном Фучовичем.



Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.