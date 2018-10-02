Соболенко победила Мугурусу и сыграет с Гарсией в 1/8 финала турнира в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко пробилась в третий круг турнира в Пекине (Китай), в двух партиях обыграв представительницу Испании Гарбинье Мугурусу, посеянную под 14-м номером, со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 46 минут.

Соболенко 6 раз подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 4 из 16 брейк-пойнтов. На счету двукратной победительницы турниров «Большого шлема» ни одного эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Соболенко поспорит с француженкой Каролин Гарсией, получившей четвёртый номер посева.

Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале Гарсия обыграла румынку Симону Халеп со счётом 6:4, 7:6 (7:3).

Соболенко поднялась на 11-ю позицию в чемпионской гонке WTA

Наследница Азаренко и Серены. Как белоруска Арина Соболенко рвётся в ферзи Союз Арины Соболенко и Дмитрия Турсунова приносит плоды – титулы в Нью-Хэйвене и Ухане. Ещё немного, и белоруска войдёт в топ-10.