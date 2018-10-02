Соболенко: первый сет провела ужасно, но Турсунов сказал, что я сыграла хорошо

Белорусская теннисистка Арина Соболенко раскритиковала свою игру в первом сете матча с испанкой Гарбинье Мугурусой, который прошёл в рамках второго круга Открытого чемпионата Китая. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде обыграла соперницу со счётом 7:5, 6:4.

«В первом сете я думала, что это был худший матч за всё время. Я вызвала Дмитрия. Он сказал, что я играю хорошо. Я переспросила его: „Правда?“ Вскоре я начала показывать свой привычный теннис», — приводит слова Соболенко WTA Insider.

За выход в четвертьфинал соревнований в Пекине Соболенко поспорит с француженкой Каролин Гарсией, получившей четвёртый номер посева.



Турнир с призовым фондом $ 8 285 274 завершится 7 октября. В прошлогоднем финале Гарсия обыграла румынку Симону Халеп.

Соболенко победила Мугурусу и сыграет с Гарсией в 1/8 финала турнира в Пекине