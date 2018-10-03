Возняцки, Мугуруса, Стивенс, Остапенко, Кузнецова — кандидаты на WC Кубка Кремля

Директор женского турнира «ВТБ Кубок Кремля» Алексей Селиваненко назвал теннисисток, которые претендуют на «уайлд-кард» московских соревнований. Турнир пройдёт с 13 по 21 октября. Ранее стало известно, что приглашение на Кубок Кремля получила румынка Симона Халеп, однако сейчас она испытывает проблемы со спиной.

«Халеп беспокоит спина, она приедет играть в Москву, а потом улетает на другой турнир. Один из трёх „уайлд-кард“ у Симоны. Сейчас к нам обратились пять девушек, каждая из которых выигрывала турниры „Большого шлема“. Они просят предоставить „уайлд-кард“. Это Возняцки, Мугуруса, Стивенс, Остапенко и Кузнецова. Решение будет принято в ближайшие дни», — передаёт слова Селиваненко корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Директор мужского Кубка Кремля Амир Тарпищев отметил, что «уайлд-кард», в первую очередь получат россияне. Он сообщил, что Евгений Донской прошёл в основную сетку, а одно из приглашений, вероятно, получит Евгений Карловский.