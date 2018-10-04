Шаповалов: было очень здорово сыграть с Вавринкой — это мечта

Денис Шаповалов поделился впечатлениями от победы над своим кумиром, швейцарцем Стэном Вавринкой (4:6, 6:1, 6:4), во втором круге турнира в Токио.

«Я ещё не ударил по мячу, а только вышел на корт, с другой стороны которого был он, и не мог перестать улыбаться. Мне это нравилось, но я немного напрягся и сумел перенастроиться. «Всё в порядке, это не Стэн», — внушал я себе. Было очень здорово играть с ним на одном корте – просто мечта. Это одно из тех воспоминаний, которые я никогда не забуду. Один из тех моментов, ради которых ты живёшь. Сегодня важный день», — приводит слова Шаповолова пресс-служба АТР.

За выход в полуфинал соревнований Шаповалов поборется с победителем пары Ян-Леннард Штруфф (Германия) – Жереми Шарди (Франция).