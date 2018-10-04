Соболенко обыграла Гарсию и вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Белорусская теннисистка Арина Соболенко нанесла поражение француженке Каролин Гарсии в матче третьего круга турнира в Пекине (Китай). Соболенко уступила первый сет, а во втором проигрывала со счётом 3:5, но сумела спасти матч. В третьем сете представительница Республики Беларусь не отдала сопернице ни одного гейма. Матч завершился со счётом 5:7, 7:6 (7:3), 6:0.

Соболенко, занимающая 16-е место в рейтинге WTA, сделала 5 эйсов, допустила 9 двойных ошибок и выиграла 7 брейк-пойнтов. Её соперница, 8-я ракетка мира, 4 раза подала навылет, реализовала 5 брейк-пойнтов и допустила 1 двойную ошибку.

В четвертьфинале турнира в Пекине Соболенко сыграет с китаянкой Ван Цян, которая получила «уайлд-кард». Ранее Ван Цян уже обыграла Елену Остапенко и Каролину Плишкову.

Призовой фонд турнира в Пекине превышает $ 8,2 млн.