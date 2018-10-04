Д. Медведев: понял, что могу добиться успеха в теннисе, когда вошёл в топ-100

Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал собственные успехи на турнирах APT. За последние три года ему удалось подняться в рейтинге с 331-го на 49-е место. В случае успешного выступления на турнире в Токио Медведев может впервые в карьере оказаться в числе 30 лучших теннисистов мира.

«Мог ли я три года назад представить, что у меня будут шансы войти в число 30 лучших игроков мира? Наверное, нет. В то же время я активно работал, чтобы добиться этого успеха. Я рассчитывал, что буду играть лучше, но, наверное, не думал, что это произойдёт так быстро.

Думаю, что важнейший момент в моей карьере наступил в 2016 году, когда я ворвался в топ-100. Перед началом сезона я находился на 330-м месте рейтинга. Это – не так уж и плохо. Но, находясь на 330-м месте, ты не зарабатываешь теннисом, а лишь теряешь их. Тогда я думал, что стать профессиональным теннисистом мне будет очень сложно. Но затем я успешно начал сезон и закончил год на 99-м месте. Тогда я понял, что двигаюсь в правильном направлении.

При этом я всегда мечтал о большем, я знал, что у меня есть талант, я хорошо играл, когда был юниором. При этом я не относился профессионально к теннису. Тем не менее, я находился в первой 20 рейтинга юниоров. Затем наступил момент, когда я начал относиться к теннису более серьёзно. Я знал, что у меня будет шанс», — приводит слова Д. Медведева пресс-служба ATP.