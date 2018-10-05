Медведев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Токио

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Токио (Япония). В матче третьего раунда Даниил в двух сетах нанёс поражение представителю Канады Милошу Раоничу (6) – 7:6 (7:4), 6:3.



Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут. Медведев, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. Двойных ошибок россиянин не совершил. Его соперник 14 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника Раонич возможностей не имел.



За выход в решающий матч соревнований Медведев поспорит с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым.



Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

Павлюченкова и Касаткина пробивают китайскую стену На 1-й неделе октября пройдёт главный женский турнир в азиатской серии – Пекин. Мужчины разыграют два пятисотника – в Токио и том же Пекине.