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Медведев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Токио

Медведев обыграл Раонича и вышел в полуфинал турнира в Токио
Теннис / ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вышел в полуфинал турнира в Токио (Япония). В матче третьего раунда Даниил в двух сетах нанёс поражение представителю Канады Милошу Раоничу (6) – 7:6 (7:4), 6:3.

Продолжительность противостояния составила 1 час и 17 минут. Медведев, занимающий 32-е место в рейтинге ATP, выполнил 2 эйса и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. Двойных ошибок россиянин не совершил. Его соперник 14 раз подал навылет и допустил 2 двойные ошибки. Взять подачу соперника Раонич возможностей не имел.

За выход в решающий матч соревнований Медведев поспорит с теннисистом из Канады Денисом Шаповаловым.

Турнир с призовым фондом $ 1 781 930 завершится 7 октября. В 2017 году эти соревнования выиграл бельгиец Давид Гоффен. В текущем розыгрыше соревнований он не участвует из-за травмы.

05 октября 2018 года, пятница. 08:45 МСК
Токио. 1/4 финала
Матч окончен
Даниил Медведев
Даниил Медведев
32
Россия
   7
7:6
4   
6:3
 
Милош Раонич
Милош Раонич
20
Канада
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