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Донской уступил Макдональду на старте квалификации на «Мастерс» в Шанхае

Донской уступил Макдональду на старте квалификации на «Мастерс» в Шанхае
Теннис / ATP

Россиянин Евгений Донской не сумел выйти в основную сетку соревнований категории АТР 1000 в Шанхае, уступив теннисисту из США Маккензи Макдональду (14) в полуфинальном матче квалификации – 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Сегодняшнее поражение стало седьмым подряд для Донского.

Донской не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из шести имевшихся. На счету его соперника 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Это первая встреча теннисистов.

За выход в основную сетку Макдональд поборется с теннисистом из Молдовы Раду Алботом. Донской был единственным представителем России, выступавшим в квалификации.

Матчи основной сетки «Мастерса» в Шанхае стартуют в понедельник, 8 октября.

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