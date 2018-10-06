Донской уступил Макдональду на старте квалификации на «Мастерс» в Шанхае

Россиянин Евгений Донской не сумел выйти в основную сетку соревнований категории АТР 1000 в Шанхае, уступив теннисисту из США Маккензи Макдональду (14) в полуфинальном матче квалификации – 3:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. Сегодняшнее поражение стало седьмым подряд для Донского.



Донской не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из шести имевшихся. На счету его соперника 2 реализованных брейк-пойнта из 3. Это первая встреча теннисистов.



За выход в основную сетку Макдональд поборется с теннисистом из Молдовы Раду Алботом. Донской был единственным представителем России, выступавшим в квалификации.



Матчи основной сетки «Мастерса» в Шанхае стартуют в понедельник, 8 октября.