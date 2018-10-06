Дель Потро встретился с легендой китайского баскетбола во время турнира в Пекине

Четвёртая ракетка мира аргентинец Хуан-Мартин дель Потро, пробившийся в финал соревнований в Пекине (Китай), встретился с бывшим центровым клуба НБА «Хьюстон Рокетс» и сборной Китая Яо Мином.

«Сказка о двух башнях», – гласит подпись под фотографией в официальном «твиттере» ATP.



Хуан-Мартин дель Потро при росте 198 сантиметров является одним из самых высоких теннисистов в АТР туре. Яо Мин – один из самых высоких баскетболистов в истории Национальной баскетбольной ассоциации (229 сантиметров).



В решающем матче Открытого чемпионата Китая дель Потро сыграет против победителя пары Кайд Эдмунд (Великобритания, 8) – Николоз Басилашвили (Грузия).

Соревнования в Пекине с призовым фондом $ 3 401 860 завершатся 7 октября. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, пропускающий текущий розыгрыш из-за травмы колена.