Макарова на старте турнира в Гонконге встретится с Никулеску

Стали известны итоги жеребьёвки турнира в Гонконге с призовым фондом более $ 225 тыс., который состоится с 8 по 14 октября.

Первый номер посева получила украинка Элина Свитолина. В первом круге ей будет противостоять австралийка Присцилла Хон. Вторая ракетка соревнований японка Наоми Осака встретится с победителем квалификации. Латвийка Елена Остапенко, посеянная под третьим номером, проведёт стартовый поединок против Кристины Куцовой из Словакии.

В основной сетке турнира выступит россиянка Екатерина Макарова. Её первой соперницей станет представительница Румынии Моника Никулеску.

Действующей победительницей соревнований в Гонконге является россиянка Анастасия Павлюченкова. В прошлогоднем финале она взяла верх над австралийкой Дарьей Гавриловой — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).