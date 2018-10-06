Шарапова с бойфрендом посетила «Офис по выдаче швейцарских паспортов» в Лондоне

Экс первая ракетка мира, пятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова посетила в Лондоне ярмарку современного искусства Frieze Week. Вместе с бойфрендом, бизнесменом Александром Гилксом, российская теннисистка приняла участие в выставке-инсталляции американского художника Тома Сакса — «Офис по выдаче швейцарских паспортов» (Swiss Passport Office). Цель проекта состоит в том, чтобы сломать границы и ликвидировать понятие «национальность».

В середине сентября Шарапова досрочно завершила сезон. Изначально россиянка планировала после поражения в четвёртом круге US Open отдохнуть до конца сентября, а затем сыграть подряд три турнира – в Пекине, Тяньцзине и Москве. Теперь возвращения Марии на корт стоит ждать только в начале января на другом соревновании в Китае – в Шэньчжэне.

Фото доступно в «инстаграме» Александра Гилкса.